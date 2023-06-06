Приговор в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по делу о повторной «дискредитации» российской армии вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Приговор вступил в силу, так как ни обвинение, ни защита его не обжаловали.

В пресс-службе суда уточнили, что накануне прокуратура подала апелляцию на приговор, однако затем отозвала свое апелляционное представление после того, как суд вернул его ведомству для устранения недочетов. В прокуратуре Свердловской области объяснили подачу и последующий отзыв апелляции процессуальными причинами, подчеркнув, что считают первоначальный приговор обоснованным.

Защита апелляцию не подавала. Сам Ройзман говорил об отсутствии планов обжаловать приговор сразу после его вынесения, заявив, что «в этих условиях» фактически считает его оправдательным.

Вступление приговора в силу означает, что запрет определенных действий, наложенный на Ройзмана судом в качестве меры пресечения, автоматически прекращается. Теперь он может пользоваться интернетом и посещать публичные места.

Приговор Ройзману Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес 19 мая. Его оштрафовали на 260 тысяч рублей — именно такое наказание запрашивала сторона обвинения. Деньги на выплату штрафа сторонники Ройзмана собрали менее чем за сутки.

Уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии в отношении Евгения Ройзмана было возбуждено летом 2022 года. До этого на бывшего мэра Екатеринбурга трижды составляли административные протоколы о «дискредитации», общая сумма штрафов по ним составила 150 тысяч рублей.

Читайте также

«У меня нет путей для отступления. Я ни о чем не жалею и ничего не боюсь» Последнее слово Евгения Ройзмана в суде. Он поблагодарил за поддержку десятки писателей, музыкантов и ученых. Судья прервал его речь

Читайте также

«У меня нет путей для отступления. Я ни о чем не жалею и ничего не боюсь» Последнее слово Евгения Ройзмана в суде. Он поблагодарил за поддержку десятки писателей, музыкантов и ученых. Судья прервал его речь