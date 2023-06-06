«Глава» аннексированной Херсонской области заявил, что в затопленной Новой Каховке «люди спокойно двигаются по улицам». В это время у него за спиной уходил под воду первый этаж местного ДК

Владимир Сальдо, которого власти РФ назначили врио губернатора аннексированной Херсонской области, заявил, что города ниже по течению реки Днепр после разрушения Каховской ГЭС «живут», а люди там «спокойно двигаются по улицам».

Ролик с комментарием чиновника опубликовало издание «Известия». На него, среди прочих, обратила внимание телеведущая Ксения Собчак.

«Новая Каховка и все города, которые находятся ниже по течению — Алешки, Голая Пристань, Херсон и другие населенные пункты — живут. Люди спокойно двигаются по улицам. Вот только что проезжал по улицам. Работают автозаправки, работают некоторые магазины, работают даже предприятия. Эта жизнь, конечно же, в связи с этими событиями, с подрывом и все-таки выведением из строя Каховской плотины нарушена. <…> Но она нарушена ровно настолько, насколько будет сходить вода, <…> а она упадет достаточно скоро», — сказал Сальдо.

Судя по видео, Сальдо общался с сотрудниками российских СМИ в здании с видом на затопленный дворец культуры в Новой Каховке. На записи видно, что когда чиновник комментировал ситуацию в городе, вода практически скрыла фонтан перед дворцом культуры и двери первого этажа здания.

По словам чиновника, для желающих эвакуироваться местные «власти» подготовили автобусы. «Но люди понимают, что это не навсегда и можно не покидать свои дома. У нас есть все расчеты, по которым это продлится не более трех дней», — добавил Сальдо.

Днем 6 июня назначенный РФ «мэр» Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что город затоплен после разрушения плотины Каховской ГЭС. На тот момент, по словам «мэра», вода поднялась на 10 метров. Около15:00 мск источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся до 12 метров.

Новая Каховка затоплена из-за разрушенной плотины Meduza

По версии Киева, плотину Каховской ГЭС подорвали российские военные. В Кремле отрицают причастность к случившемуся, обвиняя Украину в диверсии на станции. Украинские власти объявили эвакуацию из опасных районов подконтрольной им части Херсонской области. Также жителей вывозят из городов, аннексированных РФ.