Полковник российской армии Андрей Стэсев убит в селе Новая Таволжанка Белгородской области в ночь на 5 июня, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, сославшись на оперативную информацию. Ведомство опубликовало удостоверение личности военного с таким именем.

В сообщении ГУР утверждается, что Андрей Стесев — старший оперативной группировки российской армии «Белгород». Ранее он командовал 104-м десантно-штурмовым полком ВДВ РФ, заявили в украинской разведке.

В подразделениях «Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России», воюющих на стороне Украины, после публикации ГУР также заявили, что в Новой Таволжанке убит полковник Андрей Стэсев. В легионе «Свобода России» утверждают, что Стэсев «погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках».

Независимых подтверждений этой информации нет.

«Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, заявили 4 июня, что бойцы подразделений вошли в село Новая Таволжанка. В Минобороны РФ утверждали, что отразили атаку «украинских диверсантов». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил вечером 5 июня, что представители властей пока «не могут войти» в Новую Таволжанку.