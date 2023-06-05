Свердловского муниципального депутата приговорили к реальному сроку за избиение двух человек. Он записался в ЧВК Вагнера и уехал на войну

Депутат думы муниципального образования Алапаевское в Свердловской области Илья Чиж вступил в ЧВК Вагнера и уехал в зону боевых действий. Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на источники в окружении депутата.

2 июня городской суд Алапаевска признал Чижа виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «з» часть 2 статьи 111 УК РФ) и приговорил его к двум годам колонии. По версии следствия, в апреле 2022 года у депутата произошел конфликт с группой молодых людей на улице Флегонта Кабакова. Один из них сымитировал, что на его ногу наехала машина Чижа, после чего депутат вышел из автомобиля с битой в руках и не менее двух раз ударил мужчину. Также, как говорилось в материалах дела, Чиж несколько раз ударил по голове неустановленным предметом брата потерпевшего. Сам Чиж заявлял, что драку спровоцировали другие участники конфликта, а двое из них напали на него.

Депутат не пришел в суд на оглашение приговора, его объявили в розыск.

По словам одного из друзей Чижа, депутат еще во время следствия неоднократно обращался в ЧВК Вагнера, но «ему отказывали в связи с отсутствием судебного решения». После вынесения приговора «его приняли с распростертыми объятиями», утверждает собеседник ЕАН.

Основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова в августе 2022 года рассказывала, что для участия в войне в Украине вербуют не только заключенных колоний, но также подозреваемых и обвиняемых, находящихся в СИЗО. По ее данным, их уголовные дела в обмен на согласие отправиться на войну, приостанавливают.

В начале апреля «Коммерсант» писал, что Мосгорсуд отменил международный розыск Александра Дагуцы, участвовавшего, по версии следствия, в выводе за границу 24 миллионов долларов. Суд принял во внимание, что Дагуца заключил контракт на военную службу и отправился воевать в Украину.