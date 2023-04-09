Мосгорсуд отменил международный розыск фигуранта дела о выводе за границу 24 миллионов долларов. Обвиняемый отправился добровольцем воевать в Украину

Московский городской суд отменил международный розыск Александра Дагуцы, участвовавшего, по версии следствия, в выводе за границу 24 миллионов долларов. Суд принял во внимание, что Даугца заключил контракт на военную службу и отправился воевать в Украину.

Даугца, пишет «Коммерсант», находился под подпиской о невыезде, но, «после обсуждения ситуации со своей супругой и своим защитником», решил добровольцем отправиться в зону боевых действий.

Как отмечает издание, сначала не служившего в армии Даугуцу в Москве отказались брать на службу и в военкомате, и в представительстве ЧВК Вагнера. Попасть на войну ему удалось только через военкома в Новороссийске, он стал водителем-гранатометчиком 108-го гвардейского десантно-штурмового кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка, дислоцирующегося в этом городе.

Судье Лефортовского райсуда Москвы Елене Галихановой, которая ведет его дело, Даугца передал письменное заявление, в котором попросил «приостановить процесс» в связи с его участием в «специальной военной операции». «По окончании спецоперации или моего контракта обязуюсь добровольно явиться в суд», говорилось в заявлении. Гособвинение такое заявление не удовлетворило, оно добилось заочного ареста Даугца и объявления его в международный розыск.

Представляющий интересы Даугцы адвокат Олег Целипоткин подал в Московский городской суд жалобу на незаконные розыск и арест его клиента. Суд счел, что Даугца отсутствует по уважительной причине, и отменил розыск. Вопрос дальнейшего уголовного преследования Дагуцы будет решаться после завершения его участия в боевых действиях.

Правозащитница и основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова в августе 2022 года рассказывала, что для участия в войне в Украине вербуют не только заключенных колоний (эти занималась ЧВК Вагнера), но также подозреваемых и обвиняемых, находящихся в СИЗО. По ее данным, их уголовные дела в обмен на согласие отправиться на войну, приостанавливают.