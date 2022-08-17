Правозащитники рассказали, что на войну в Украине вербуют обвиняемых, находящихся в СИЗО. Согласившимся приостанавливают уголовные дела

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В России для участия в боевых действиях на территории Украины начали вербовать подозреваемых и обвиняемых, находящихся в СИЗО. Об этом сообщила правозащитница и основатель фонда « » Ольга Романова.

По словам Романовой, уголовные дела при этом приостанавливают. Правозащитница подчеркнула, что ей известны конкретные случаи из нескольких СИЗО в Подмосковье, но предположила, что это «везде началось».

Основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин подтвердил существование такой практики. По его словам, на горячую линию проекта поступала информация о подобных случаях в Москве и области, Санкт-Петербурге, Рязани, Твери и Брянске.

В СМИ в начале июля начали появляться сообщения, что ЧВК Вагнера вербует заключенных в российских колониях. По данным «Руси сидящей» и «Верстки», представители ЧВК побывали в 21 российской колонии в 13 регионах страны.

сообщала, что агитировать заключенных в колонии ездил в том числе лично бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают владельцем ЧВК Вагнера. В обмен на участие в боевых действиях заключенным предлагалась зарплата в 100 тысяч рублей, премии, выплаты семье в случае смерти — а также впоследствии амнистия.