Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных, участвовавших в наступлении в районе Бахмута Донецкой области. Об этом он сказал в видеообращении по итогам 467-го дня полномасштабного российского вторжения в Украину.

«Мы видим, как истерично Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции. Враг знает, что Украина победит. Они это видят. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности в Донецкой области», — заявил Зеленский.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила ранее 5 июня, что ВСУ перешли в наступление «на некоторых направлениях», а ключевым остается бахмутское направление, где украинские военные продвинулись «довольно широким фронтом», на некоторых участках — на расстояние до 1600 метров.

Минобороны РФ утверждает, что ВСУ 4 июня начали наступать на административной границе Донецкой и Запорожской областей Украины, возле Угледара. Российские войска, как утверждается, отразили наступление украинских сил. В офисе президента Украины заявили, что Москва «отражает глобальное наступление, которого „еще нет“».

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