Журналиста Романа Попкова, которого СК считает организатором убийства Владлена Татарского, уволили из польского издания «Вот так»

Журналиста , которого СК России считает причастным к «военкора» Владлена Татарского, уволили из польского издания вскоре после теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на замглавы польского телеканала «Белсат» Алексея Диковицкого.

«Активисты, которые занимаются поддержкой политических партий, не могут одновременно быть журналистами, по крайней мере у нас», — сказал Диковицкий.

По его словам, политическая партия, к которой причастен Попков — это движение бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева «Съезд народных депутатов», которое в России объявлено «нежелательной» организацией.

RTVI отмечает, что последняя публикация за авторством Попкова на сайте «Вот так» была сделана 3 апреля — на следующий день после теракта в Петербурге. В ней журналист отрицает причастность ко взрыву и говорит, что общался с обвиняемой в теракте Дарьей Треповой «о журналистских делах». «Разумеется, никаких приказов убивать Татарского, никаких знакомств с украинской разведкой — ничего этого не было», — говорил Попков.

1 июня МВД России объявило Попкова в розыск. Следственный комитет заочно предъявил обвинение Попкову по статье об организации теракта. СК утверждает, что он «руководил» терактом, в результате которого погиб Татарский.

Читайте также

Работал на шахте. Занимался бизнесом. Криминалом. Сидел «Медуза» рассказывает, кем был «военкор» Владлен Татарский — и будет ли Кремль отвечать на его убийство

Читайте также

Работал на шахте. Занимался бизнесом. Криминалом. Сидел «Медуза» рассказывает, кем был «военкор» Владлен Татарский — и будет ли Кремль отвечать на его убийство