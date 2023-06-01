Центр «Насилию.нет» начинает работать по всей России. Теперь его можно поддержать, отправив пожертвования в иностранной и криптовалюте

Центр «Насилию.нет» с 1 июня 2023 года начинает принимать заявки на помощь не только из Москвы, но и из других регионов России. Он помогает тем, кто столкнулся с домашним насилием и кому нужна юридическая или психологическая поддержка, а также помощь по карьерным вопросам. Кроме того, центр помогает женщинам, которым нужно скрыться от человека, применяющего к ним насилие.

Записаться на консультацию можно по телефону +7 495 916 3000, на сайте центра, а также через его соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», фейсбук и инстаграм).

«Команда Центра приняла это непростое решение в связи с тем, что ситуация с насилием становится критичной и часто помощь нужна именно за пределами столицы», — пишут представители центра.

Из-за того, что масштаб работы организации увеличился, там наняли новых сотрудниц. Теперь центру нужна еще большая финансовая поддержка. «Насилию.нет» открыл страницу на сервисе Patreon — там организацию можно поддержать с карт, выпущенных за пределами России. Кроме того, центр теперь принимает и криптовалюту. Возможность пожертвовать в рублях и купить мерч организации остается.

В 2020 году Минюст признал центр «Насилию.нет» «иноагентом». В 2023 году в этот реестр включили главу организации Анну Ривину. Статус «иноагента» повлиял на работу центра — от сотрудничества с ним отказались некоторые учреждения, он не получал гранты. Сейчас центр существует преимущественно на пожертвования физических лиц.