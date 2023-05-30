Украинский суд приговорил к девяти годам лишения свободы наемника из Казахстана, завербованного в ЧВК Вагнера из тюменской колонии

Суд города Дружковка Донецкой области приговорил к девяти годам лишения свободы 23-летнего гражданина Казахстана Шынгыса Сейпиева по обвинению в наемничестве, сообщает издание «Ґрати».

Согласно приговору, в октябре 2022 года Сейпиева завербовали в для отправки на войну в Украину, когда он отбывал заключение исправительной колонии № 2 в Тюмени. Сначала он проходил военную подготовку в тренировочном лагере в Ростовской области, а затем в декабре оказался в аннексированной ЛНР. 24 декабря Сейпиева направили в село Яковлевка Бахмутского района, где спустя неделю, 30 декабря, он попал в плен ВСУ.

Как утверждала Служба безопасности Украины, в России Сейпиев отбывал десятилетний срок за изнасилование. Сам он в интервью изданию «Главком» говорил, что оказался в тюменской колонии из-за пьяной драки, в которой от его удара погиб его знакомый.

По словам Сейпиева, он отсидел два года и согласился отправиться на войну в составе ЧВК Вагнера, потому что не хотел отбывать остаток срока в российской колонии. «Как бы сказать, думал пролавировать и побыстрее домой сорваться», — заявлял он в интервью.

В ходе следствия Сейпиев признал свою вину, раскаялся и пошел на сделку с украинской прокуратурой, сотрудничая в раскрытии других преступлений. Взамен ему назначили наказание на год меньше максимального возможного срока по статье о наемничестве (447 УК Украины, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет).