Два близких к администрации президента источника «Медузы» рассказали, что атака дронов на Москву и Московскую область утром 30 мая была «предсказуема» после того, как два беспилотника в ночь на 3 мая взорвались в Кремле.

«Что-то все равно долетает и вот долетело», — сказал один из собеседников «Медузы». Пока, по его словам, «эффект, скорее психологический».

«Многое будет зависеть от реакции высшего руководства — как подавать и так далее. Ущерб пока не жуткий», — сообщил он.

Атака дронов на Москву и Московскую область Meduza

Утром 30 мая беспилотники попали в три жилых многоэтажки в Москве. Еще несколько дронов были сбиты в Подмосковье. Министерство обороны РФ назвало это «террористической атакой», которую предпринял «киевский режим».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал случившееся так: «Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям». Он заявил, что Украина не имеет «прямого отношения» к атаке.

Главное об атаке дронов 30 мая

В Москве в жилые дома попали беспилотники. В Подмосковье сбиты несколько дронов

Главное об атаке дронов 30 мая

В Москве в жилые дома попали беспилотники. В Подмосковье сбиты несколько дронов