«Я оценил его шутку». Токаев ответил Лукашенко, предложившему Казахстану вступить в Союзное государство и получить ядерное оружие

У Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство России и Беларуси. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, назвав «шуткой» слова Александра Лукашенко, который предложил Казахстану вступить в Союзное государство.

«Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, », — сказал Токаев в ходе визита в Северо-Казахстанскую область.

Президент Казахстана также отметил, что стране не нужно ядерное оружие, поскольку она присоединилась к международным договору о нераспространении.

24 мая, выступая на заседании Евразийского экономического форума, Токаев обратил внимание на разные уровни интеграции в рамках ЕАЭС﻿, в том числе на «феномен» Союзного государства РФ и Беларуси, у которых сейчас «даже ядерное оружие одно на двоих».

28 мая ведущий российской пропагандистской передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин опубликовал комментарий Лукашенко на заявление Токаева: «Если кто-то переживает — не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не имеет [ничего] против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех».

В Кремле, комментируя высказывание Токаева на форуме, заявили, что Союзное государство «на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС». «Это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание», — добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Союзное государство России и Беларуси существует с января 2000 года. Участники союза обсуждали создание общего парламента, конституции, единой валюты, но пока так и не приняли такое соглашение. В 2021 году Москва и Минск согласовали 28 союзных программ, направленных на интеграцию стран.

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин пообещал разместить в Беларуси. 25 мая министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы. Вскоре Александр Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов в Беларусь «уже началось».

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Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Мы стали ближе к ядерной войне? Чем ответит Запад? А Беларусь теперь — ядерная держава? Обсуждаем с экспертом по ядерной политике Максимом Старчаком

Зачем РФ размещает в Беларуси свое ядерное оружие

Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Мы стали ближе к ядерной войне? Чем ответит Запад? А Беларусь теперь — ядерная держава? Обсуждаем с экспертом по ядерной политике Максимом Старчаком