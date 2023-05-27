Волгоградца, арестованного из-за видео сожжения Корана, доставили в Чечню. У СИЗО в Грозном его встретили «возмущенные жители региона»

Жителя Волгограда Никиту Журавеля, арестованного делу об оскорблении чувств верующих после сожжения Корана, привезли в СИЗО города Грозного, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Согласно агентству, у СИЗО Журавеля встретили «возмущенные жители региона». Некоторые из них держали однотипные напечатанные плакаты с надписями «Руки прочь от Корана», «Народный суд сатанисту» и «Наша религия — наша жизнь».

19-летнего Никиту Журавеля сотрудники ФСБ задержали 21 мая. Следствие считает, что Журавель по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне в Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику службы безопасности Украины. В свою очередь СБУ якобы распространила эту запись в социальных сетях. 22 мая Центральный суд Волгограда арестовал Журавеля на два месяца.

Согласно пресс-службе СК, передать дело Журавеля в Чечню поручил лично глава ведомства Александр Бастрыкин. В то же время юристы, опрошенные изданием «Кавказский узел», считают, что передача дела из Волгограда в Чечню противоречит законодательству, а также создает угрозу жизни или применения пыток к подозреваемому.

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