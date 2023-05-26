В России с 1 июня возобновят прием заявлений на выпуск десятилетних загранпаспортов

С 1 июня в России возобновится прием заявлений на выдачу десятилетних заграничных паспортов. Об этом сообщили в МВД России.

«Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении.

2 февраля Госуслуги объявили о приостановке приема заявлений на выпуск паспортов с электронным носителем, которые действуют 10 лет.

В Гознаке объясняли это «повышенным объемом на персонализацию заграничных паспортов», из-за которого увеличилась потребность в микросхемах, встроенных в паспорт. В сообщении говорилось, что сейчас производитель микросхем, компания «Микрон», «оптимизирует технологические процессы», и в течение месяца «ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена».

В самом «Микроне» тогда не смогли сказать, когда начнут производить достаточное количество чипов, отметив, что «все будет, но не все сразу».

На фоне российского вторжения в Украину граждане РФ начали активнее оформлять загранпаспорта. По итогам 2022 года, МВД России выдало более 5,4 миллиона заграничных паспортов. Это на 1,5 миллиона больше, чем за весь 2021 год.