«Поднялась непонятная буча по этому вопросу». Путин назвал «неожиданной» реакцию на отмену виз для граждан Грузии и возобновление авиасообщения

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила реакция в Грузии на отмену визового режима для граждан страны и прямого авиасообщения. Об этом он сказал на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия».

«Для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут: ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно. И просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что ли? Что там у них происходит, непонятно», — сказал Путин.

Он также заявил, что возобновление прямого авиасообщения было его предложением и решением. По его словам, такое решение связано «с целым рядом обстоятельств», в том числе с сезоном отпусков.

«Хотелось поддержать и людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии. Ну и наш бизнес, да и просто наших граждан, которые любят Грузию, хотят туда приехать, отдохнуть, соприкоснуться с природой грузинской, с культурой», — пояснил президент России.

10 мая Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии и запрета на прямое авиасообщение со страной. Это решение раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, возобновление прямых рейсов и отмена виз «неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию».

Из-за возобновления авиасообщения между Грузией и Россией в Тбилиси проходила акция протеста. В ней участвовали около тысячи человек. В аэропорту Тбилиси также прошла акция протеста во время прилета первого рейса из России. Перед посадкой самолета полиция оцепляла аэропорт.

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