В Тбилиси прибыл первый за четыре года прямой рейс из России. Его встретили акцией протеста. Перед посадкой самолета полиция оцепила аэропорт

В Тбилиси совершил посадку самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы. Это первый прямой рейс из России в Грузию с 2019 года.

Как сообщает телеканал «Дождь», перед посадкой лайнера полиция оцепила тбилисский аэропорт имени Шота Руставели и закрыла зал ожидания. На вопрос, по какой причине это сделано, корреспонденту ответили: «Никакая причина».

Сторонники грузинской оппозиции устроили в аэропорту акцию протеста.

Прямые рейсы из России в Грузию были запрещены с 2019 года. Президент РФ Владимир Путин отменил этот запрет 10 мая. Он также отменил визовый режим для граждан Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решения Путина «очередной российской провокацией». Она заявила, что возобновление прямых рейсов и отмена виз «неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию». В августе 2008 года Россия вторглась на территорию Грузии и вскоре признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Помимо «Азимута», прямые рейсы между Россией и Грузией собираются выполнять авиакомпании Georgian Airways и Red Wings.

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