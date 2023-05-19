В Тбилиси проходит акция протеста из-за возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Протестующие из-за возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией собрались у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Об этом сообщают «Интерфакс», «Дождь», а также издание Paper Kartuli.

По оценкам журналистов, на акцию, которую ранее анонсировали оппозиционные партии Грузии, уже вышли около тысячи человек. В какой-то момент протестующие заняли проезжую часть проспекта Руставели и перекрыли движение, сообщало Paper Kartuli.

Участники акции заявили журналистам, что возобновление полетов в Россию грозит Грузии отказом в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, передает «Интерфакс».

19 мая в аэропорту Тбилиси совершил посадку самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший первый прямой рейс из России в Грузию с 2019 года. Сторонники грузинской оппозиции устроили в аэропорту акцию протеста.

Россия отменила визовый режим для граждан Грузии и запрет на прямое авиасообщение со страной 10 мая. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала это решение. По ее словам, возобновление прямых рейсов и отмена виз «неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию».

К чему приведет отмена запрета на прямые рейсы

Путин отменил запрет на прямые перелеты в Грузию и визы для ее граждан Москва и Тбилиси начали сближаться? Это возможно на фоне войны в Украине? И что это значит для россиян, живущих в Грузии?

К чему приведет отмена запрета на прямые рейсы

Путин отменил запрет на прямые перелеты в Грузию и визы для ее граждан Москва и Тбилиси начали сближаться? Это возможно на фоне войны в Украине? И что это значит для россиян, живущих в Грузии?