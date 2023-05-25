Мультфильмы Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня

Анимационные фильмы студии Ghibli японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров с 1 июня, сообщает ТАСС.

Как рассказал источник агентства в отрасли, дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ.

25 мая на страницах мультфильмов Ghibli в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились уведомления, что картины будут доступны пользователям до 31 мая. Речь в том числе идет о фильмах «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке» и «Ведьмина служба доставки», пишет ТАСС.

После российского вторжения в Украину крупнейшие кинокомпании Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Universal Pictures закрыли свои офисы в России и перестали продавать лицензии на новые фильмы.

В российских онлайн-сервисах заявляли, что решения иностранных компаний не затронут архивные фильмы, но уже с августа 2022 года старые фильмы и сериалы стали пропадать из библиотек российских онлайн-кинотеатров.

В начале 2023 года все фильмы франшизы о волшебнике Гарри Поттере удалили из библиотек российских онлайн-кинотеатров «Амедиатека» и «Кинопоиск», после того как у дистрибьютора истек срок прав на показ картин.

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