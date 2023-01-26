Фильмы о Гарри Поттере после 31 января удалят из российских онлайн-кинотеатров

Фильмы о волшебнике Гарри Поттере удалят из библиотек российских онлайн-кинотеатров «Амедиатека» и «Кинопоиск», сообщает ТАСС.

В пресс-службе «Амедиатеки», которая владеет правами на франшизу от киностудии Warner Bros., сообщили, что срок лицензионных прав «заканчивается в плановом порядке 31 января».

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в разделах о фильмах франшиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» появились сноски, что киноленты доступны до 31 января. В «Кинопоиске» сообщили ТАСС, что доступ к фильмам предоставляла «Амедиатека».

Кроме «Кинопоиска», «Амедиатка» предоставляет свои фильмы онлайн-кинотеатрам ivi, Okko, KION и Wink, отмечает «Интерфакс».

После российского вторжения в Украину крупнейшие кинокомпании Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Universal Pictures закрыли свои офисы в России и перестали продавать лицензии на новые фильмы. В российских онлайн-сервисах заявляли, что решения компаний не затронут архивные фильмы, но уже в августе 2022 года старые фильмы и сериалы стали пропадать из библиотек российских онлайн-кинотеатров.

В апреле 2022 года российские электронные библиотеки «ЛитРес» и MyBook сняли с продажи электронные версии книг о Гарри Поттере по требованию правообладателя. При этом продажи бумажных версий книг продолжились, говорили в издательской группе «Азбука-Аттикус».

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