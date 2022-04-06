Сервисы «ЛитРес» и MyBook снимут с продажи электронные версии книг о Гарри Поттере по требованию правообладателя

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Российские электронные библиотеки «ЛитРес» и MyBook (входят в группу компаний «ЛитРес») с 8 апреля снимут с продажи электронные версии книг о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщается на сайтах обоих сервисов.

«К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя», — отмечается в сообщении на сайте MyBook.

Автор серии книг о Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг публично не объявляла об ограничении продажи своих произведений в России.

В свою очередь сообщила DTF, что продажи бумажных книг о Гарри Поттере на русском языке продолжатся.

23 марта стало известно, что американский писатель Стивен Кинг, который является самым издаваемым автором в России, отказался выпускать свои новые книги на российском рынке.

25 марта президент России Владимир Путин упомянул Джоан Роулинг в своей речи о . Российский президент заявил, что писательницу «отменили», потому что она «не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод».

Роулинг ответила Путину твитом «Критикой западной культуры отмены лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных людей за их „преступное“ сопротивление, или тем, кто отравляет и сажает в тюрьму своих оппонентов». К нему писательница добавила ссылку на статью «Би-би-си» о преследовании российского оппозиционера Алексея Навального.

Писатель Борис Акунин в начале апреля выступил против бойкота российского книжного рынка, заявив, что «подобные шаги только укрепляют путинскую диктатуру».

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