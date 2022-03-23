Стивен Кинг отказался выпускать свои новые книги в России. Он самый издаваемый писатель в стране

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Американский писатель Стивен Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. Об этом издательство «АСТ», которое выпускает книги Кинга в России, уведомил агент писателя.

Представитель «АСТ» заявил «Ведомостям», что «на какое-то время» последней новинкой Кинга на русском языке станет роман «Билли Саммерс». В российских книжных магазинах он появится 6 апреля, цифровой релиз романа запланирован на 15 апреля.

«Права на все ранее купленные произведения остаются за „АСТ“ на все время действия контрактов (ближайшие три-четыре года), а вот новых романов и продления истекших прав какое—то ближайшее время действительно не будет», — заявили в «АСТ».

5 марта Кинг написал в твиттере, что не планирует продлять свои книжные контракты в России.

Стивен Кинг — самый издаваемый на сегодня писатель в России. Как отмечают «Ведомости», в последние три года он возглавляет список авторов по числу выпущенных книг, который составляет Российская книжная палата.

С 2016 года в России было продано в общей сложности почти 6,7 миллиона экземпляров книг Кинга, сообщили «Ведомостям» в «АСТ». Самым продаваемым стал роман «Оно»; за шесть лет россияне купили 393 тысяч экземпляров этого произведения.

Ранее ряд исполнителей и музыкальных групп отменили концерты в России. Среди них — Бьорк, Игги Поп, Twenty One Pilots, The Killers и другие.

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