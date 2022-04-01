Борис Акунин выступил против культурного бойкота России

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Писатель Борис Акунин высказался против бойкота российского книжного рынка, инициированного Стивеном Кингом, и других подобных инициатив в сфере культуры.

Подобные шаги только укрепляют путинскую диктатуру, работают на ее пропаганду, создающую у россиян ощущение, что весь мир против них.

Мир не против россиян, мир против Путина, а он Кинга не читает и Netflix не смотрит.

Не надо делать за диктатора его работу. Пусть он сам перекрывает культурные потоки и жители России знают: это Путин их обкрадывает, лишает книг, сериалов, музыки.

По словам Акунина, недавно его литературное агентство из Великобритании предположило, что он не захочет больше печататься в России, однако он не намерен сам ограничивать выход своих книг в РФ. При этом он отметил, что у него готовы три новые книги, однако он уже «не уверен, что они выйдут».

Нет уж, я подожду, пока меня запретит русский военный Роскомнадзор или кто там у них этим занимается. А до тех пор я с вами, мои дорогие русские читатели. Спасибо вам за то, что были со мной все эти годы. Спасибо за 32 миллиона купленных книжек. Если мы и расстанемся, то ненадолго. Скоро рассвет.

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