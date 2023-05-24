Депутаты Госдумы хотят привлечь школьников к «общественно-полезному труду», в том числе не предусмотренному образовательной программой

Группа депутатов внесла в Госдуму поправки к федеральному закону «Об образовании», закрепляющие обязательное участие школьников в «общественно-полезном труде». Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Согласно пояснительной записке, образовательные организации должны научить детей понимать значимость и ценность труда. Для этого, считают авторы законопроекта, необходимо скорректировать понятие «воспитание», добавив в него «составляющую, направленную на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам».

Депутаты также предложили исключить норму о запрете привлечения школьников к труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия их родителей.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, один из авторов законопроекта, рассказала ТАСС, что «общественно-полезным трудом» может считаться высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее».

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине российские власти начали вносить различные изменения в систему образования с целью «воспитания» школьников и студентов. В частности, в российских школах с 1 сентября 2022 года учебная неделя начинается с исполнения гимна и поднятия государственного флага. Также в школах проводятся «Разговоры о важном», в рамках которых учащимся рассказывают о « ». Более того, с 2023 года в российских школах начнется курс начальной военной подготовки.

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