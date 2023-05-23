Соратники Навального выпустили расследование о семье директора оборонного КБ «Вымпел». Его дочь учится в США и играет в гольф по всему миру

Соратники Алексея Навального выпустили расследование о семье директора конструкторского бюро «Вымпел» Николая Гусева. «Вымпел» разрабатывает ракеты для воздушных целей и производит ракеты для нанесения ударов по целям на земле, которые российские войска используют во время вторжения в Украину.

В частности, в расследовании говорится об обширном автопарке семьи Гусевых — двух «мерседесах» самого директора, «ягуаре» его жены, и «роллс-ройсе», полученном падчерицей на день рождения (от кого, не уточняется).

20-летняя дочь Гусева, выяснили соратники Навального, с 2021 года живет в США и учится в университете Майами, где год обучения стоит около 60 тысяч долларов. Девушка увлекается гольфом и играет в него по всему миру. В Майами она живет в 70-метровой квартире, аренда которой стоит около 3500 долларов.

Ни сам Николай Гусев, ни члены его семьи не находятся под санкциями. Сторонники Навального призывают ввести эти санкции.