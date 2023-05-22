Соратники Алексея Навального в новом расследовании рассказали о владельцах вилл в сочинском поселке «Арфа-Парк». Трехэтажные дома с бассейнами в нем стоят полмиллиарда рублей.

Среди тех, кто официально числится собственниками вилл в «Арфа-Парке» — глава Липецкой области, член высшего совета «Единой России» Игорь Артамонов, однако для ряда объектов собственником указана «Российская Федерация». Это означает, напоминают соратники Навального, что настоящий владелец находится под защитой государства.

Несмотря на то, что официальных реестрах настоящие собственники не указаны, их можно вычислить, например, по договорам купли-продажи и другим документам. Так соратники Навального обнаружили, что соседней с Артамоновым виллой владеет жена генерала Сергея Суровикина — одного из командующих российским вторжением в Украину — Анна.

Среди других владельцев, вместо имен которых в реестрах указана «Российская Федерация» — сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Андрей, а также старший вице-президент Банка ВТБ, бывший руководитель Службы обеспечения деятельности ФСБ Сергей Шишин.

Особый интерес у соратников Навального вызвала владелица четвертого засекреченного дома — баскетболистка Светлана Абросимова. Авторы расследования утверждают, что Абросимова — любовница пропагандиста Владимира Соловьева, с которым у нее двое совместных детей (и общий личный водитель). У Абросимовой есть американский паспорт, а у их с Соловьевым дочерей — американское гражданство, как у родившихся на территории США.

Авторы расследования подчеркивают, что их не интересует личная жизнь Соловьева, но возмущает тот факт, что Абросимову также, как жену Суровикина и сына Патрушева, фактически взяли под государственную защиту, что позволяет скрывать незаконные доходы их родных и близких.