В ХМАО местному жителю, напавшему с ножом на знакомых, смягчили приговор, поскольку пострадавшие «дискредитировали» армию России

Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил местного жителя Ивана Чистякова к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима за то, что он напал с ножом на двух знакомых, «дискредитировавших» российскую армию во время застолья, сообщает пресс-служба суда. Внимание на дело обратило издание «Сибирь.Реалии».

По версии следствия, Чистяков в компании знакомых выпивал на кухне, однако в какой-то момент собравшиеся начали спорить о полномасштабной войне в Украине. В частности, пишет пресс-служба, «некоторые мужчины стали в грубой форме высказываться насчет русскоязычного населения и проведения ». В итоге Чистяков взял со стола нож и не менее трех раз ударил им одного из знакомых в затылок, а затем нанес еще один удар в поясницу. После этого Чистяков подошел ко второму знакомому и нанес ему не менее пяти ударов в область грудной клетки, левого плеча и левого бедра.

Суд признал Чистякова виновным по статьям об умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью. При этом часть статьи о причинении тяжкого вреда здоровью предусматривает до десяти лет лишения свободы, а часть статьи о легком вреде здоровью — до двух лет.

Судья смягчила наказание Чистякову, признав действия пострадавших «противоправными», поскольку они публично «дискредитировали» российскую армию в присутствии Чистякова и «еще одного свидетеля».

Пресс-служба суда также отметила, что вина обоих потерпевших в «дискредитации» армии подтверждается штрафами, которые им назначил Радужнинский городской суд 25 и 28 ноября 2022 года.

Кроме того, суд также счел смягчающими обстоятельствами наличие у Чистякова маленького ребенка, а также несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью на иждивении, отца с инвалидностью, признание вины и «принесение извинений потерпевшим, которые они приняли».

Согласно исследованию «Важных историй», российские суды регулярно смягчают наказание участникам полномасштабной войны в Украине, а также тем, кто выражает желание отправиться на войну или пожертвовать деньги на нужды армии.

Летом 2022 года глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила, что в России начали вербовать для участия в войне подозреваемых и обвиняемых, находящихся в СИЗО, в обмен на приостановку их уголовных дел.

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