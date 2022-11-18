«Важные истории»: российские суды стали смягчать наказание участникам войны

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Издание изучило более 80 приговоров, которые были вынесены гарнизонными судами после 24 февраля в отношении российских военнослужащих, участвовавших в войне в Украине.

Как обнаружили журналисты, только в четверти приговоров подсудимые получили такой же вид наказания, как и большинство обвиняемых по аналогичным уголовным делам. В большинстве случаев судьи при вынесении приговоров признавали смягчающим обстоятельством «участие в специальной военной операции», а также желание отправиться на войну или пожертвовать деньги на нужды армии.

Так, например, в мае двух призывников из Якутии приговорили к штрафам по 130 тысяч рублей по делу о вымогательстве с применением насилия (часть 2 статьи 163 УК, предусматривает до семи лет лишения свободы). Как отмечает издание, более половины осужденных по этой статье в 2021 году приговорили к лишению свободы. Но в случае призывников суд счел смягчающим фактом, что они подали «рапорт о заключении с ними контракта о прохождении военной службы и последующего направления для выполнения специальной военной операции».

В другом случае суд приговорил контрактника из Владимирской области, участвовавшего в войне, к штрафу в 200 тысяч рублей по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет). Согласно приговору, военный напился и устроил драку в развлекательном центре, в ходе которой ударил по голове незнакомца. В 2021 году осужденные по этой статье в более 50% случаев получали условный срок, штраф — только двое.

Кроме того, «Важные истории» упоминают приговоры, когда участникам войны назначали штрафы по делам о кражах (статья 158 УК), мошенничестве (статья 159 УК), угоне (статья 166 УК) и незаконном приобретении оружия (статья 222 УК), хотя в судебной практике в большинстве случаев за это назначают условные сроки.

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