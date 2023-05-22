На востоке Москвы произошел пожар в военкомате

В Колодезном переулке в Москве в здании, где расположен военкомат, утром 22 мая произошел пожар.

Как сообщал ТАСС, очаг возгорания находился на шестом этаже шестиэтажного здания, в котором помимо объединенного военного комиссариата Преображенского района располагаются офисы, кафе и СПА. На место происшествия были направлены 15 пожарных расчетов.

Около 09:00 мск источник ТАСС рассказал, что пожар потушен. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Информации о материальном ущербе и возможных причинах пожара пока нет.

В России в разных регионах после начала войны произошли поджоги военкоматов. Задержанным за поджоги вменяли, в том числе, статью УК «теракт» и приговаривали к длительным реальным срокам заключения.