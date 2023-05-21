Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда. Они выдали ордер на арест Путина

Следственный комитет России предъявил заочные обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмада Хана и Розарио Сальваторе Айтале, выдавшим ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Действия представителей МУС российское следствие квалифицировали в том числе по статьям о «привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности» и «приготовлении к нападению на представителя иностранного государства», говорится в сообщении российского ведомства.

На основании постановления следователя прокурор и судья МУС объявлены в розыск. Ранее о том, что Карима Ахмада Хана объявили в розыск, стало известно из базы МВД РФ.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.