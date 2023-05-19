Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где 19 мая открывается саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Он выступит на саммите и проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

В украинскую делегацию также входит Мустафа Джемилев — один из лидеров крымских татар, бывший председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Зеленский заявил, что приоритеты Украины — возвращение политических заключенных, всех пленных и незаконно депортированных. «Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, — мусульмане», — добавил президент Украины.

19 мая также начался саммит «Большой семерки» в Японии. Он продлится три дня, Владимир Зеленский примет в нем участие. Журналисты со ссылкой на источники сообщали, что он прилетит в Хиросиму, где проходит саммит. В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что Зеленский будет участвовать в переговорах в онлайн-режиме.

В середине мая Зеленский посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию. По итогам переговоров европейские страны обещали предоставить Украине новые пакеты военной помощи. Германия обещала передать военную технику на сумму в 2,7 миллиарда евро — это крупнейший пакет помощи с ее стороны за время полномасштабной войны России с Украиной.

Читайте также

Владимир Зеленский договорился с европейскими странами о новых пакетах военной помощи Украине. Как это оружие поможет в войне с Россией? И будут ли его использовать при контрнаступлении? Отвечает военный эксперт

Читайте также

Владимир Зеленский договорился с европейскими странами о новых пакетах военной помощи Украине. Как это оружие поможет в войне с Россией? И будут ли его использовать при контрнаступлении? Отвечает военный эксперт