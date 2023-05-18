В Москве двух полицейских приговорили по делу о взятках на съемках сериала «Чикатило»

Дорогомиловский суд Москвы признал виновными двух полицейских в получении взяток на сумму более миллиона рублей за перекрытие улиц для съемок сериала «Чикатило».

Как пишут «Ведомости», по одному эпизоду взяточничества судья Галина Таланина назначила бывшему заместителю начальника управления охраны общественного порядка управления МВД по Москве Сергею Кулишову пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 миллиона рублей. Его подчиненный Виталий Фокин получил за четыре взятки 11 лет строгого режима со штрафом в два миллиона рублей.

Ранее по этому делу в августе 2022 года был приговорен к 5,5 годам колонии бывший гендиректор компании «Кино Групп» Дмитрий Большаков. Его признали виновным в посредничестве во взятках.

Во время следствия он заявлял, что сначала пытался договориться с полицией о перекрытии улиц в Москве официально, но никто не захотел с ним сотрудничать.

Также вместе с Большаковым на 7,5 и 8,5 лет колонии были осуждены полицейские Дмитрий Смолин и Игорь Файзуллин, получившие взятки от «Кино Групп».

Съемки сериала об убийце Андрее Чикатило проходили в 2020 году. Его режиссером выступил Сарик Андреасян, а главную роль исполнил Дмитрий Нагиев. Два сезона сериала вышли в 2021-2022 годах.

Подробнее о деле

На съемках сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна московским полицейским давали взятки за перекрытие улиц. Власти отказывались легально закрывать дороги

Подробнее о деле

На съемках сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна московским полицейским давали взятки за перекрытие улиц. Власти отказывались легально закрывать дороги