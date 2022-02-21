На съемках сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна московским полицейским давали взятки за перекрытие улиц. Власти отказывались легально закрывать дороги

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Съемки сериала «Чикатило» Okko

В суды Москвы поступили материалы трех уголовных дел о взятках, выплаченных полицейским за помощь в организации съемок сериала Сарика Андреасяна «Чикатило» о серийном убийце Андрее Чикатило, сообщает «Коммерсант».

Согласно материалам уголовных дел, в октябре-ноябре 2020 года московские полицейские получили через бывшего гендиректора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова несколько взяток за то, что перекрыли улицы и пешеходные зоны для проведения съемок сериала «Чикатило». Полицейские перекрывали пешеходную Лиственничную аллею в Тимирязевском районе и Кривоарбатский переулок в центре Москвы. Кроме того, полицейские обеспечивали безопасность во время съемок в районе Театральной площади. По версии следствия, суммы взяток полицейским составили 80, 140 и 180 тысяч рублей.

Дмитрий Большаков рассказал «Коммерсанту», что компания «Кино Групп» занималась организацией съемок сериала для продюсерского центра онлайн-сервиса Okko. Большаков обращался в многочисленные инстанции, чтобы добиться перекрытия улиц для съемок, и готов был оплатить все официально и по безналичному расчету, но никто не захотел с ним сотрудничать.

«И тогда, чтобы выйти из сложившейся ситуации, я обратился за помощью к полицейским», — заявил Большаков. Он отметил, что полицейские сами называли цену в зависимости от количества людей и машин, задействованных на съемке определенной сцены. Большаков называл эти суммы некоему Андрею Хабарову, который получал деньги у Okko, передавал их главе «Кино Групп», а тот — полицейским.

«Я не осуждаю их (полицейских), они нам помогли, но в результате все мы оказались в западне уголовного дела», — заявил Большаков, который не считает, что речь шла о взятках. «Вы просто попали на ровном месте в фиговую ситуацию», — процитировал он слова следователя, ведущего дело.

По словам Большакова, у следствия не возникло претензий к Okko, поскольку компания направляла деньги не на взятки, а «на производственные нужды или на непредвиденные расходы». Кроме того, отметил бывший директор «Кино Групп», Андрей Хабаров записал их совместные переговоры на диктофон и передал запись в Следственный комитет, поэтому проходит по делу как свидетель обвинения. В Okko это не комментировали. Ранее в Okko говорили, что у компании «нет договорных отношений с „Кино Групп“».

Всего по делу проходят шесть человек — Дмитрий Большаков и пятеро полицейских. Главным фигурантом «Коммерсант» называет начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Сергея Кулишова. По делу также проходит его подчиненный, инспектор управления Виталий Фокин. Дело Кулишова и Фокина поступило в Дорогомиловский суд Москвы.

Также по делу проходят бывшие полицейские Игорь Файзуллин и Дмитрий Смолин. Материалы их дела поступили в Щербинский районный суд Москвы. Туда же поступило дело полицейского Дениса Федорова, заключившего сделку со следствием.

Читайте также

«Чикатило» — это разочарование (хотя трейлер давал надежду, что у Сарика Андреасяна наконец получилось). Нагиев в роли маньяка сериалу не помог

Читайте также

«Чикатило» — это разочарование (хотя трейлер давал надежду, что у Сарика Андреасяна наконец получилось). Нагиев в роли маньяка сериалу не помог

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!