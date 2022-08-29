Продюсер сериала «Чикатило» получил пять с половиной лет колонии. Он заплатил полицейским, чтобы они перекрыли улицы в Москве для съемок
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Бывший гендиректор компании «Кино Групп» Дмитрий Большаков получил пять с половиной лет колонии по делу о взятках за перекрытие улиц в Москве для съемок сериала «Чикатило». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Щербинского районного суда.
Большаков признан виновным в посредничестве во взятках (статья 291.1 УК РФ).
Съемки сериала об убийце Андрее Чикатило проходили в 2020 году. Компания «Кино Групп» занималась их организацией. По версии следствия, «Кино Групп» заплатила полицейским 400 тысяч рублей, чтобы они перекрыли несколько улиц в центре Москвы для работы съемочной группы. По информации Mash, полицейские согласились, но съемки привлекли внимание Федеральной службы охраны, которая устроила проверку.
Сам Большаков говорил, что сначала пытался договориться о перекрытии улиц официально, но никто не захотел с ним сотрудничать. Двух полицейских, которым заплатила его компания, также осудили. Один из них получил семь с половиной лет колонии, второй — восемь с половиной лет, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Щербинского суда.