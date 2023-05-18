Сайт о Ватикане сообщил, что Москва и Киев согласились принять посланников папы римского для обсуждения перемирия

Папа римский Франциск планирует направить своих посланников к президентам России и Украины, чтобы обсудить прекращение боевых действий. Об этом сообщает сайт Il Sismografo, посвященный новостям про Ватикан.

По информации сайта, Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять посланников папы римского. Источник этой информации сайт не указывает. В Кремле и офисе президента Украины публикацию пока не комментировали.

Согласно плану папы Франциска, предположительно, в Киев для переговоров с Зеленским отправится архиепископ Болоньи кардинал Маттео Зуппи, а в Москву для встречи с Путиным — архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни отказался комментировать Reuters публикацию Il Sismografo, напомнив только о словах госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, который сказал, что «пришло время предпринять инициативы по установлению справедливого мира в Украине». Дипломатический источник Reuters заявил, что никакой «конкретной» информации о поездке посланников в Москву и Киев пока нет.

Reuters отмечает, что если папа Франциск направит посланников в Россию и Украину, то это будет идентично решению папы римского Иоанна Павла II, который в 2003 году отправлял личных представителей в Вашингтон и Багдад с целью предотвратить возможное начало войны в Ираке.

В начале мая папа римский Франциск говорил, что Ватикан задействован в миротворческой миссии в Украине. Подробностей миссии он не привел. Украинские власти заявили, что им ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана.

13 мая Владимир Зеленский посетил Ватикан, где встретился с папой Франциском. Президент Украины сообщал, что поблагодарил понтифика за его «личное внимание к трагедии миллионов украинцев» и попросил его «осудить российские преступления в Украине». «Также рассказал о нашей формуле мира как едином действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к ее реализации», — говорил Зеленский по итогам встречи.