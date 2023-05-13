«Попросил осудить российские преступления в Украине». Зеленский встретился с папой римским Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Ватикан, где встретился с папой римским Франциском. Об итогах встречи он рассказал в своем телеграм-канале.

Зеленский сообщил, что поблагодарил понтифика за его «личное внимание к трагедии миллионов украинцев» и призвал приложить все силы для возвращения домой десятков тысяч депортированных детей.

«Кроме этого, попросил [папу римского] осудить российские преступления в Украине. Потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором. Также рассказал о нашей формуле мира как едином действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к ее реализации», — рассказал президент Украины.

В Ватикане сообщили, что встреча папы римского с Зеленским продлилась 40 минут. Они обсудили «гуманитарную и политическую ситуацию в Украине».

«Би-би-си» отмечает непростые отношения Ватикана и Украины. Издание напоминает, что через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину, папа римский заявил, что на эти действия Москву могли «каким-то образом спровоцировать». В августе 2022 году посол Украины в Ватикане раскритиковал папу Франциска за то, что тот назвал погибшую Дарью Дугину одной из невинных жертв войны.

В начале мая папа римский Франциск говорил, что Ватикан задействован в миротворческой миссии в Украине, а также готов участвовать в возвращении домой детей, насильно вывезенных в Россию с оккупированных территорий. Подробностей миротворческой миссии он не привел. Украинские власти после этого заявили, что им ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана.