Команда Алексея Навального объявила акцию в его поддержку. Она пройдет 4 июня

Команда российского политика Алексея Навального, который находится в заключении, объявила всемирную акцию в его поддержку. Соратники Навального предложили провести ее в день рождения политика 4 июня.

«4 июня в 14:00 выходите на главные площади своих городов, где бы ни были, в какой стране ни находились, выходите, чтобы поддержать Навального», — говорится в обращении соратников Навального.

4 июня. Ты не один Алексей Навальный

Команда политика пообещала поддержку тем, кто выйдет на акции в России. «Мы благодарны каждому, кто примет участие. И особенно тем, кто решится выйти на улицу в России. Как всегда, мы готовы обеспечить юридическую поддержку и оплатить штрафы всем, кто будет в этом нуждаться», — сказано в сообщении команды Навального.

Алексей Навальный находится в заключении с 17 января 2021 года, когда его задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления «Новичком». С лета 2022 года он находится в колонии строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области. С августа его 15 раз отправляли в штрафной изолятор, он провел в ШИЗО больше 150 дней.

Алексей Навальный в октябре 2022 года узнал, что в отношении него возбудили новое уголовное дело — его обвиняют по статьям об организации и финансировании экстремизма, за что, по словам политика, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Кроме того, говорил Навальный, в отношении него есть «террористическое дело», по которому ему может грозить пожизненное заключение.

Читайте также

Так сколько грозит Навальному? 25 лет? 35? Или пожизненное? Мы попытались подсчитать сроки по всем уголовным делам политика — числа получились чудовищные 9 карточек