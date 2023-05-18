Команда Алексея Навального объявила акцию в его поддержку. Она пройдет 4 июня
Команда российского политика Алексея Навального, который находится в заключении, объявила всемирную акцию в его поддержку. Соратники Навального предложили провести ее в день рождения политика 4 июня.
«4 июня в 14:00 выходите на главные площади своих городов, где бы ни были, в какой стране ни находились, выходите, чтобы поддержать Навального», — говорится в обращении соратников Навального.
Команда политика пообещала поддержку тем, кто выйдет на акции в России. «Мы благодарны каждому, кто примет участие. И особенно тем, кто решится выйти на улицу в России. Как всегда, мы готовы обеспечить юридическую поддержку и оплатить штрафы всем, кто будет в этом нуждаться», — сказано в сообщении команды Навального.
Алексей Навальный находится в заключении с 17 января 2021 года, когда его задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления «Новичком». С лета 2022 года он находится в колонии строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области. С августа его 15 раз отправляли в штрафной изолятор, он провел в ШИЗО больше 150 дней.
Алексей Навальный в октябре 2022 года узнал, что в отношении него возбудили новое уголовное дело — его обвиняют по статьям об организации и финансировании экстремизма, за что, по словам политика, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Кроме того, говорил Навальный, в отношении него есть «террористическое дело», по которому ему может грозить пожизненное заключение.