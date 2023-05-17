Россия нанесла новый удар по Украине. В Николаеве произошли взрывы

Во многих регионах Украины, в том числе в Киеве, вечером 16 мая объявили воздушную тревогу.

В Николаеве, по сообщениям очевидцев, произошло два взрыва. После ракетных ударов начались пожары, заявил глава Николаева Александр Сенкевич. Пожар на одном объекте локализован, сообщил глава Николаевской области Виталий Ким. По его словам, у одной местной жительницы осколочное ранение.

Украинские СМИ сообщают, что в атаке участвуют ударные дроны и ракеты. Сообщается об угрозе удара по Запорожской, Хмельницкой и Донецкой областям.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал украинцев не снимать работу систем противовоздушной обороны.

В ночь на 16 мая Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. ВСУ заявили, что сбили все дроны и ракеты, в том числе шесть ракет «Кинжал». Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя это, заявил, что Россия не запускает столько ракет «Кинжал», как утверждает украинская сторона.

В Минобороны РФ утверждают, что во время удара по Киеву ракета «Кинжал» поразила американский зенитный ракетный комплекс Patriot. В ВСУ это не комментировали. В США неофициально говорят, что система Patriot, вероятно, повреждена, но не уничтожена.