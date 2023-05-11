Жительницу Петербурга, оставившую на могиле родителей Путина записку со словами «заберите его к себе», приговорили к двум годам условно

Приморский районный суд Петербурга назначил два года условно с испытательным сроком два года местной жительнице Ирине Цыбаневой, признанной виновной по делу о надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти. Об этом сообщают «Сота» и «Ротонда».

Уголовное дело в отношении 60-летней Цыбаневой возбудили из-за записки, которую она оставила на могиле родителей президента РФ Владимира Путина на Серафимовском кладбище 6 октября 2022 года. В ней было сказано: «Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти <неразборчиво>. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу».

Первоначально суд отправил Цыбаневу под домашний арест, однако затем изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Прокурор требовал приговорить подсудимую к трем годам условного срока.

По части 2 статьи 244 УК Цыбаневой могло грозить до пяти лет лишения свободы.

Подробнее о деле Цыбаневой

60-летнюю жительницу Петербурга посадили под домашний арест из-за записки на могиле родителей Путина В ней говорилось: «Заберите его к себе. Вы вырастили урода и убийцу»

Подробнее о деле Цыбаневой

60-летнюю жительницу Петербурга посадили под домашний арест из-за записки на могиле родителей Путина В ней говорилось: «Заберите его к себе. Вы вырастили урода и убийцу»