Обвинение запросило три года условно для жительницы Петербурга, оставившей на могиле родителей Путина записку со словами «заберите его к себе»

Обвинение попросило приговорить 60-летнюю жительницу Петербурга Ирину Цыбаневу, оставившую записку на могиле родителей президента РФ Владимира Путина, к трем годам условного срока, сообщает «Ротонда».

Цыбанева в начале октября 2022 года оставила на могиле Владимира и Марии Путиных на Серафимовском кладбище в Петербурге записку: «Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти <неразборчиво>. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу».

Через несколько дней к Цыбаневой пришла полиция (вероятно, ее личность установили по записям камер наблюдения), ее обвинили в надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти (п. б. ч2 ст. 244 УК РФ). Дело рассматривает Приморский районный суд.

На одном из заседаний, пишет «Ротонда», Цыбанева заявила, что не согласна с квалификацией дела. Она уверяет, что действовала не «по мотивам политической ненависти».

По части 2 статьи 244 УК Цыбаневой могло грозить до пяти лет лишения свободы.

Первоначально суд отправил Цыбаневу под домашний арест, однако затем изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

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