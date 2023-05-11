Бастрыкин: в Подмосковье найден тайник с минами, которые использовали при покушении на Захара Прилепина

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в Московской области найден тайник с боеприпасами, в том числе минами, которые использовались при покушении на писателя Захара Прилепина. Запись выступления Бастрыкина на Петербургском международном юридическом форуме опубликовал телеграм-канал «Вы слушали маяк».

Бастрыкин утверждает, что покушение на Прилепина было организовано спецслужбами Украины. «Это действительно спецоперация украинских спецслужб. Хорошо продуманная, подготовленная и технически, и организационно. Он [задержанный] просто исполнитель. Но подготовка была мощная и носила интеграционный характер», — заявил Бастрыкин.

Глава СК также утверждает, что задержанный «действовал не один». Соучастники покушения пока не установлены.

В Борском районе Нижегородской области 6 мая взорвался автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, а его водитель, сотрудник Росгвардии Александр Шубин погиб на месте. СК возбудил дело о теракте.

Вскоре после взрыва было объявлено о задержании подозреваемого по делу - Александра Пермякова. СК распространил видео с его признательными показаниями. Среди прочего подозреваемый заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб. При каких обстоятельствах была сделана запись, неизвестно.

Читайте также

Машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Его эвакуировали в больницу на вертолете. Главное

Читайте также

Машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Его эвакуировали в больницу на вертолете. Главное