«Мы не одобряем нападения на гражданских». Госдепартамент США — об обещании Буданова «убивать русских до полной победы»
США не поощряют убийства мирных граждан где бы то ни было, заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. На брифинге 8 мая журналисты попросили представителя Госдепа прокомментировать слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян по всему миру.
«Мы неоднократно ранее заявляли, что не одобряем нападения на гражданских лиц ни в России, ни в Украине, ни в любой другой части мира. Так и будет впредь», — сказал Пател.
Ранее Буданов в интервью Yahoo News, отвечая на обвинения России, касающиеся причастности украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной, сказал следующее: «Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление главы ГУР «чудовищным» и «прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности». Представитель Кремля добавил, что слова Буданова «лишний раз подтверждают правильность решения президента Путина начать специальную военную операцию».