США не поощряют убийства мирных граждан где бы то ни было, заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. На брифинге 8 мая журналисты попросили представителя Госдепа прокомментировать слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян по всему миру.

«Мы неоднократно ранее заявляли, что не одобряем нападения на гражданских лиц ни в России, ни в Украине, ни в любой другой части мира. Так и будет впредь», — сказал Пател.

Ранее Буданов в интервью Yahoo News, отвечая на обвинения России, касающиеся причастности украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной, сказал следующее: «Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление главы ГУР «чудовищным» и «прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности». Представитель Кремля добавил, что слова Буданова «лишний раз подтверждают правильность решения президента Путина начать специальную военную операцию».

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