Песков назвал «чудовищными» слова главы украинской разведки Кирилла Буданова, который пообещал «убивать русских в любой точке мира до полной победы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова про убийства русских, назвав их «чудовищным заявлением», а также доказательством причастности Украины к «террористической активности». Запись комментария Пескова опубликовал телеграм-канал «Вы слушали маяк».

«Это действительно чудовищное заявление, которое является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что Россия осуждает заявление Буданова, и пообещал, что российские власти будут «очень внимательно» следить за реакцией стран Запада. «Представить, что подобные террористические заявления могут остаться без осуждения, очень сложно», — сказал Песков.

В заключение Песков заявил, что слова Буданова «лишний раз подтверждают правильность решения президента Путина начать специальную военную операцию».

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов высказался об убийствах русских в интервью Yahoo News. Он ответил на обвинения России, касающиеся причастности украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной. «Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — сказал Буданов журналистам Yahoo News.