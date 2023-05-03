Политик Алексей Навальный, находящийся в ИК-6 во Владимирской области, рассказал, что теперь ему в колонии по вечерам включают на большой громкости речи президента России Владимира Путина. Об этом говорится в посте в телеграм-канале оппозиционера.

«Те несколько речей и обращений, что он сделал после начала войны с Украиной. Радиоточку в камере можно выключить, но это никак не поможет, потому что по всему длинному коридору ШИЗО/ висят колонки и Путин орет через них с такой громкостью, что никуда не деться», — сообщил Навальный.

По его словам, эти речи «мешают читать», но с «пыткой Путиным» его примиряет то, что это вынуждены слушать сами сотрудники колонии, а также то, что «тюремщики своими действиями признали, что слушать речи Путина — наказание».

Ну и третье. Часто выходит так, что фрагмент одной из речей, где Путин говорит: «Это не мы начали войну, это они начали войну, а мы пытаемся ее прекратить», звучит как раз в тот момент, когда я уже лег, натянул до подбородка одеяло и закрыл глаза. И каждый раз на этом моменте я не выдерживаю, качаю головой от наглости такой очевидной лжи и думаю: все правильно сделал, уж лучше в тюрьме сидеть, чем подчиниться вот такой власти. После чего счастливо засыпаю.

В конце апреля Навальный рассказал, что после того, как он вышел из ШИЗО после 15 суток, его снова отправили в изолятор на такой же срок. С августа Навального отправляли в ШИЗО уже 14 раз. Он также сообщал, что сотрудники колонии начали уничтожать купленную им еду в дни его нахождения в штрафном изоляторе.

18 апреля адвокат политика Вадим Кобзев рассказал, что сотрудники ФСИН устроили против Навального «провокацию», ударили и пригрозили возбудить против него новое уголовное дело.

Читайте также

Освободите Навального! Джуд Лоу, Михаил Барышников, Джоан Роулинг и еще 128 выдающихся актеров, журналистов, писателей и режиссеров со всего мира обратились к Путину. Мы публикуем их письмо

Читайте также

Освободите Навального! Джуд Лоу, Михаил Барышников, Джоан Роулинг и еще 128 выдающихся актеров, журналистов, писателей и режиссеров со всего мира обратились к Путину. Мы публикуем их письмо