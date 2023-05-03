Politico: Киев стал меньше делиться с союзниками информацией о контрнаступлении, опасаясь новых утечек

Власти Украина держат в секрете от западных союзников детали контрнаступления, опасаясь возможных утечек конфиденциальной информации, которая может поставить под угрозу позиции Киева на поле боя. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, находящихся в контакте с военным руководством Украины.

По словам собеседников издания, Киев делится с США и европейскими странами только основными разведданными, но не сообщает, в частности, о сроках контрнаступления и численности войск.

Украинский депутат сообщил Politico, что власти также не сообщают подробности о контрнаступлении другим политикам в Украине. «В стране всего несколько человек, которые знают этот план», — сказал он.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев не обязан уведомлять Вашингтон о контрнаступлении или сообщать о нем заранее. Представитель Минобороны США сказал Politico, что никаких изменений не произошло, Вашингтон и Киев по-прежнему обмениваются информацией на том же уровне.

В начале апреля в интернете появились документы американских военных и разведки, посвященные в том числе войне в Украине. В слитых документах, в частности, была указана дата планируемого контрнаступления Украины — 30 апреля 2023 года. Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине апреля говорил, что на «реальные результаты наступательных операций» утечка никак не повлияет.

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