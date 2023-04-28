США поставили в Украину датчики для обнаружения ядерных взрывов

Национальное управление ядерной безопасности США поставляет в Украину датчики, позволяющие обнаружить всплеск радиации от ядерного оружия или , а также определить источник атаки, пишет The New York Times.

Оборудование поставляется на тот случай, чтобы иметь доказательства причастности России к атаке, если она решит применить ядерное оружие на территории Украины.

Установкой радиационных датчиков, обучением персонала и мониторингом данных занимаются специалисты-атомщики специальной Группы аварийной ядерной поддержки (NEST). Ее представитель заявил в комментарии NYT, что сеть датчиков развертывается «по всему региону», сможет «охарактеризовать размер, местоположение и последствия любого ядерного взрыва» и не позволит России «использовать ядерное оружие в Украине без указания авторства».

По мнению ядерных экспертов, раскрытие информации о таком оборонительном планировании может сдержать Россию от планирования «операции под ложным флагом», в которой Москва попытается обвинить Киев.

С самого начала полномасштабной войны в Украине президент РФ Владимир Путин намекает на возможное применение ядерного оружия. В сентябре он подчеркивал, что эти заявления — «не блеф». Позже он, однако, сказал, что России «смысла нет никакого — ни политического, ни военного» наносить ядерный удар по Украине.

В октябре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщили США, Великобритании, Китаю и другим странам, что Украина якобы готовит провокацию с применением «грязной бомбы». Позже МАГАТЭ проверило объекты, на которые указала Россия как на места, где такая бомба могла бы разрабатываться — агентство не нашло никаких доказательств, которые могли бы подтвердить заявления российских военных.

В конце марта 2023 года Владимир Путин объявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Дмитрий Медведев позже отметил, что власти России могут первыми применить ядерное оружие, если в отношении страны будет проявлена агрессия, грозящая существованию государства.

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