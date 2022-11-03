МАГАТЭ не нашло доказательств разработки в Украине «грязной бомбы»

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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверку трех объектов в Украине, по результатам которой не было выявлено признаков незарегистрированной ядерной деятельности. Об этом говорится в заявлении главы агентства Рафаэля Гросси.

По просьбе правительства Украины сотрудники МАГАТЭ посетили Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области и Южный машиностроительный завод в Днепре — на них указывала Россия как на места, где якобы создается .

Инспекторы дополнительно взяли пробы окружающей среды для проверки сверхчувствительными аналитическими методами, позволяющими выявить следы незарегистрированной ядерной деятельности в прошлом, если такая имело место. Об их результатах сообщат позднее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил агентство за проверку объектов, оказавшихся «в фокусе российской дезинформации», и заявил, что «Россия снова подтвердила свой статус самого большого лжеца в мире».

В Москве отчет МАГАТЭ еще не комментировали.

Власти России с конца октября начали утверждать, что Украина готовится подорвать «грязную бомбу» и обвинить во взрыве Москву. 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщал об этом своим коллегам во Франции, Великобритании, Турции, США, Индии и Китае. Такие же звонки делал глава Генштаба Валерий Герасимов. Украина отрицает создание «грязной бомбы». На Западе заявили, что не верят обвинениям, которые выдвигает Россия.

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