Суд в Украине арестовал активы жены Виктора Медведчука на 27 миллионов долларов

Украинский суд арестовал активы Оксаны Марченко, жены , на более чем миллиард гривен (более 27 миллионов долларов), сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, речь идет о 13,7% акций «Запорожского завода ферросплавов» — крупнейшего металлургического предприятия в Европе. Согласно СБУ, Марченко владела этими активами через четыре офшорные компании.

«Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства», — говорится в заявлении СБУ.

Пресс-служба ведомства также напомнила, что ранее украинские власти арестовали имущество Марченко на общую сумму более шести миллиардов гривен.

Оксана Марченко — третья жена Виктора Медведчука. В Украине ее подозревают в финансировании российских силовых ведомств. 23 февраля 2023 года суд арестовал ее активы на сумму более 5,6 миллиарда гривен (около 152 миллионов долларов). После этого украинские власти как минимум дважды отчитывались об аресте различного имущества Марченко.

В апреле 2023 года власти Украины объявили Марченко в розыск. По данным «Медузы», супруга Медведчука живет в Москве.

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