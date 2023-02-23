Украинский суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука на 150 миллионов долларов

Суд в Украине арестовал имущество Оксаны Марченко, супруги , подозреваемой в финансировании российских силовых ведомств.

По данным Службы безопасности Украины, общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 миллиарда гривен (более 152 миллионов долларов).

В частности, арест наложен на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и аннексированном Крыму, десять автомобилей, пакеты акций в энергетических, инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных предприятиях.

Среди них называются киевские компании «Терра-Инвест», «Укркапитал» и «Спорт-Тур», которые жена Медведчука «использовала для проведения подрывной деятельности против Украины». Как утверждается, через них Марченко переводила миллионы рублей на счета Росгвардии и российского МВД в Крыму и платила налоги в бюджет РФ.

7 февраля СБУ сообщала, что ликвидировала эту схему подпольного финансирования российских силовиков, через которую были выплачены более 50 миллионов гривен (более 96 миллионов рублей). Тогда утверждалось, что деньги якобы выплачивались за охрану недвижимости Медведчука в Крыму.

Как ранее выяснила «Медуза», 19-летняя дочь Виктора Медведчука Дарья как минимум с 2021 года проживает в Москве и учится в Высшей школе экономики. Вероятно, с ней в России живет ее мать и третья супруга политика Оксана Марченко. Сам Медведчук в недавнем интервью Первому каналу также заявлял, что теперь вынужденно живет в Москве.

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