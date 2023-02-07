СБУ объявила, что ликвидировала схему подпольного финансирования гражданами Украины российских силовых структур — Росгвардии и МВД РФ.

По данным спецслужбы, к организации сделки причастна Оксана Марченко, супруга обвиняемого в госизмене «кума Путина» . Ее называют конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД в аннексированном Крыму «якобы за охрану недвижимости Медведчука на территории полуострова».

Также утверждается, что бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты «налогов и сборов». Общая сумма выплат в адрес РФ оценивается в более 50 миллионов гривен (более 96 миллионов рублей).

Для реализации этой схемы, заявили в СБУ, Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте компанию с уставным капиталом более одного миллиарда рублей, используя активы трех инвестиционных компаний в Киеве.

Служба безопасности Украины Оксане Марченко и главе подконтрольной ей фирмы в Крыму по статье 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или захвата государственной власти, изменения государственных границ Украины). Подозреваемым может грозить наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным «Медузы», супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко вместе с их 19-летней дочерью Дарьей сейчас проживают в Москве.

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Семья Медведчука (того самого кума Путина) поселилась в Москве. А крестная дочь Путина учится в ВШЭ — и ее дважды не смогли отчислить, хотя явно были должны Расследование «Медузы» и «Лаборатории университетской прозрачности»