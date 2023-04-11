В Украине объявили в розыск жену «кума Путина» Виктора Медведчука
В Украине объявили в розыск жену Виктора Медведчука Оксану Марченко. Соответствующая карточка опубликована на сайте МВД страны.
В карточке розыска сказано, что Марченко является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования с 24 марта 2023 года.
Инициатором объявления Марченко в розыск стало главное управление СБУ в Ивано-Франковской области.
Оксана Марченко — третья жена Медведчука. В Украине ее подозревают в финансировании российских силовых ведомств. 23 февраля 2023 года суд арестовал ее активы на сумму более 5,6 миллиарда гривен (около 152 миллионов долларов).
Как ранее выяснила «Медуза», 19-летняя дочь Виктора Медведчука Дарья как минимум с 2021 года проживает в Москве. Оксана Марченко, вероятно, живет вместе с ней.
Медведчук, которого в Украине еще в 2021 году обвинили в госизмене, в сентябре 2022 года был передан России в рамках обмена пленными. В феврале 2023 года он говорил, что сейчас «вынужденно» живет в Москве.